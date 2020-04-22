ريال مدريد لن يلعب على "سانتياغو بيرنابيو" في حال استكمال "الليغا"

المصدر: جوني جبور - دبي

كشفت صحيفة "إس" الإسبانية، عن وقوع خيار إدارة ريال مدريد، على ملعب "ألفريدو دي ستيفانو" الكائن في مدينة "فالديبيباس" الرياضية، ليكون مقراً بديلاً للفريق الملكي عن الاستاد الأصلي "سانتياغو بيرنابيو"، في حال تم استكمال ما تبقى من مباريات الدوري الإسباني.

وأوضحت الصحيفة، أن، قرار اختيار إدارة ريال مدريد لملعب "ألفريدو دي ستيفانو" بديلٍ للاستاد الأساسي للفريق، يعود إلى توجه إدارة ريال مدريد في 29 مارس الماضي، إلى وضع استاد "سانتياجو بيرنابيو" ومرافقه في خدمة تخزين وتوزيع المعدات الطبية المخصصة لمكافحة فيروس كورونا المستجد، وذلك بعد أن تم تعليق كافة الأنشطة الرياضية بما فيها دوريات كرة القدم في إسبانيا.

وأشارت الصحيفة إلى أن الدوري الإسباني، ودوري أبطال أوروبا، أبلغتا إدارة النادي الملكي بالموافقة على اقتراح ملعب "ألفريدو دي ستيفانو" كمقرٍ للفريق لخوض ما تبقى من مباريات الموسم، خصوصاً أن هذه المباريات ستعلب خلف أبواب مغلقة بسبب وباء الفيروس التاجي، بالإضافة إلى أن الملعب ذاته هو مخصص بالأصل لفريق "كاتسيا" المنافس في دوري الدرجة الثانية، لن يضر استخدامه من قبل ريال مدريد بأصحاب الأرض في ظل تعليق المنافسات نهائياً في دوري الدرجة الثانية.

وأكملت الصحيفة أن قياسات ملعب "ألفريدو دي ستيفانو"، متطابقة تماماً مع قياسات "سانتياجو بيرنابيو"، ولكن إدارة ريال مدريد تفضل توخي الحذر في اتخاذ كافة القرارات حول العودة إلى التدريبات والمباريات، في ظل عدم وجود مواعيد محددة لاستكمال الدوري، بالإضافة إلى أن الملعب ذاته بحاجة إلى التطوير حتى يتمكن الفريق من اللعب هناك، بدايةً من نقل تقنية الفيديو المساعد "فار" من كاميرات وشاشات المثبتة في ملعب برنابيو، كما أن الإضاءة الليلة في استاد "ألفريدو دي ستيفانو" صالحة للعب مع فريق "كاستيا" في دوري الدرجة الثانية، لكنها ليست ذات جودة للعب في دوري الدرجة الأولى أو في دوري أبطال أوروبا، بحيث سيتطلب على النادي تثبيت أبراج إضاءة صناعية جديدة، أكثر قوة وتضمن رؤية مثالية، وموافق عليها من قبل رابطة الدوري والاتحاد الأوروبي لكرة القدم "اليويفا"، وانتهاءً بنقل معدات الإعلانات المثبتة حالياً "سانياجو برنابيو" لكون الرعاة يمثلون مصدراً جيداً للدخل في النادي، وسيؤدي تغيير المشهد إلى إجبار المعنيين عن قطاع الإعلانات في النادي، على التحرك سريعاً حتى لا تكون تلك الإيرادات في خطر.

واختتمت الصحيفة، بأن أمام إدارة نادي ريال مدريد الوقت الكافي لتجهيز استاد "ألفريدو دي ستيفانو" في الأسابيع المقبلة، حيث أن المسابقات لن تعود حتى يونيو كحدٍ أدنى.