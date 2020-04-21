حارس الأهلي يكشف حقيقة اتصالات نادي الزمالك

كشف حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، شريف إكرامي، حقيقة ما أثير عن اتصالات أجريت بينه وبين نادي الزمالك، وقال في تصريحات تلفزيونية لقناة "النهار" الفضائية إنه لا صحة لكل ما أشيع عنه في الفترة الاخيرة بخصوص فتح مفاوضات بينه وبين الزمالك للانتقال إليه.

وقال إكرامي إن الزمالك لم يتحدث معه طوال مشواره الكروي، ولم يتم عرض اسمه نهائياً. وأضاف أنه لم يحدد وجهته المقبلة حتى الآن، بعد ان قرر الاكتفاء بالفترة التي قضاها في الأهلي، والبحث عن تجربة جديدة.

وأوضح: "لم أحدد مصيري حتى الوقت الحالي، هناك بعض العروض أدرسها جيدا وسأستقر على النادي الذي أراه مناسباً لي في الفترة المقبلة".