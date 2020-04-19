بالفيديو: رسالة "فيفا" للعالم.. من يستحق التصفيق هم نجوم آخرين

المصدر: أحمد طارق-دبي

نشر الاتحاد الدولي لكرة القدم مقطع فيديو على حساباته الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي موجهاً الشكر إلى الأطباء والممرضين وجميع العاملين في قطاع الصحة حول العالم.

وشارك في مقطع الفيديو عدد كبير من نجوم الكرة حول العالم، مثل الفرنسي زين الدين زيدان والبرازيلي روبيرتو كارلوس والأرجنتيني دييغو مارادونا والكاميروني صامويل إيتو والبرازيلي رونالدو والإسبانيان سيرجيو راموس وجيرارد بيكيه والإنجليزي ديفيد بيكهام.

وقام اللاعبون بتوجيه رسالة خلال مقطع الفيديو بالتصفيق إلى جميع العاملين في القطاع الطبي حول العالم مؤكدين أنهم من يستحق التصفيق والتحية.