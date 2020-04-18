بالفيديو.. إبراهيموفيتش يثير الجدل بتدريب كامل في السويد

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

واصل النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم ميلان الإيطالي تدريباته في نادي هامربي السويدي والذي يشارك اللاعب في ملكيته حيث وخاض إبراهيموفيتش في حصة تدريب كاملة لكنه رفض التحدث لوسائل الإعلام بعدها.

وكان اللاعب والهداف التاريخي لمنتخب السويد قد تدرب مع هامربي الاثنين الماضي، ويأمل النادي السويدي وجماهيره في مشاهدة إبراهيموفيتش بقميص الفريق، لكن المهاجم البالغ 38 عاما ظل متحفظا يوم الجمعة بشأن مستقبله.

ولم يخف مسؤولو هامربي رغبتهم في رؤية إبراهيموفيتش بقميص النادي الأخضر والأبيض عند انطلاق الدوري السويدي عقب انتهاء جائحة فيروس كورونا لكنهم لا يشعرون بتفاؤل كبير لحدوث هذا الأمر.

ونقلت وكالة رويترز تصريحات يسبر يانسون المدير الرياضي لهامربي عن تواجد النجم السويدي: "نريده بالطبع في الفريق لكننا لم نناقش أي شيء بهذا الشأن، أتحدث معه باعتباره أحد ملاك النادي لكن عندما يكون في الملعب فإنه يفعل ذلك للحفاظ على لياقته لذلك لم نبحث هذا الأمر".

وتمثل عودة أكثر لاعب سويدي شهرة ومكانة بين أبناء جيله للمشاركة في الدوري المحلي حلما لمعظم عشاق كرة القدم في البلاد ويذكر أن السويد لا تزال البلد الوحيد في أوروبا الذي لم يلجأ إلى تدابير صارمة لمواجهة عدوى فيروس كوفيد-19.

ونشرت جريدة “صن” البريطانية لقطات من تدريب الأسطورة السويدية مع الفريق الذي يملكه.