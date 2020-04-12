بالفيديو.. أحمد فتحي يفعلها ويترك الأهلي رسمياً

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

أنهى نادي بيراميدز الجدل في الشارع المصري بعدما أعل بشكل رسمي تعاقده مع أحمد فتحي ظهير أيمن الأهلي ومنتخب مصر، حيث كشف بيراميدز في بيانه رسمي إتمام التعاقد مع أحمد فتحي، في صفقة انتقال حر بعد أن رفض الأخير عرض التجديد مع النادي الأهلي لينهي الجدل حول مستقبل اللاعب الذي سوف يستمر 3 سنوات إضافية مع ناديه الجديد.

وكان أحمد فتحي قد رفض التجديد مع النادي الأهلي بعد 12 عام قضاها مع حامل لقب الدوري في مفاجأة من العيار الثقيل لينضم فتحي إلى عبدالله السعيد الموسم القادم ولكن بعد ان يكتمل الموسم الحالي بقميص النادي الأهلي.

ورحب الحساب الرسمي لـ بيراميدز على مواقع التواصل الاجتماعي أولا بالتعاقد مع فتحي، بجملة "لقد حدثت مع صورة الجوكر والنجم أحمد فنحي ”، ثم قام بإصدار بيانه الرسمي الذي أعلن من خلاله إتمام الصفقة فتحي سيظهر بقميص بيراميدز بعد نهاية هذا الموسم.

ويجدر الأشارة إلى أنها ليست المرة الأولى الذي يغادر فيها أحمد فتحي الأهلي بعد أن انضم للأهلي قادما من صفوف شيفيلد يونايتد الإنجليزي في عام 2007، حيث غادر اللاعب الملقب بالجوكر القلعة الحمراء مرتي الأولى كانت في عام 2013 حينما انتقل لهال سيتي الإنجليزي لستة أشهر على سبيل الإعارة، بينما كانت المرة الثانية في عام 2014 حينما رحل في صفقة انتقال وانضم لفريق أم صلال لثلاثة مواسم، ثم عاد إلى الأهلي مجددا في صفقة انتقال حر بعد فسخ تعاقده مع ناديه..