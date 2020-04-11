محمد صلاح يغني "أبوالفصاد" في عيد ميلاد ساديو ماني.. شاهد الفيديو

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

احتفل لاعبو فريق ليفربول الإنجليزي بعيد ميلاد مهاجم الفريق، السنغالي ساديو ماني، على طريقتهم الخاصة، بسبب وضع اللاعبين، وبعدهم نتيجة الحجر المنزلي، حيث اجتمع المدرب الألماني كلوب مع اللاعبين أثناء التدريب، وحرص على تهنئة اللاعب السنغالي بغناء اللاعبين كلٍّ بلغته، احتفالاً باللاعب، وهو الموقف نفسه الذي قام به اللاعبون قبل ثلاثة أيام للاحتفال بزميلهم الصاعد هارفي إيليوت، ببلوغه عامه الـ17 بالطريقة نفسها، عن طريق الشبكة العنكبوتية، في ظل الحجر الصحي المفروض لمواجهة انتشار كورونا (كوفيد-19).

ويتصدر فريق ليفربول بطولة الدوري الإنجليزي بفارق 25 نقطة عن أقرب منافسيه مانشستر سيتي، ويحتاج إلى ست نقاط فقط لتحقيق لقب الدوري الغائب منذ 30 عاماً، وخلال المحادثة والتدريب عن بُعْد غنى كل اللاعبين لساديو ماني "سنة حلوة يا جميل" بالعديد من اللغات، وقام المصري محمد صلاح بغنائها باللغة العربية، متبوعة بالأغنية المصرية الشهيرة "أبوالفصاد".