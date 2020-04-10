عمر السومة: أحلم باللعب لريال مدريد.. ولا أفكر بغير الأهلي "عربياً"

قال النجم السوري عمر السومة لاعب الأهلي السعودي لكرة القدم أنه يحلم باللعب لفريق ريال مدريد الإسباني.

وأعرب السومة عن سعادته بتواجده مع الأهلي السعودي في الفترة الحالية، كما نفى تفكيره في خوض أي تجربة احترافية عربية بعيدا عن النادي الأهلي.

وقال السومة في تصريحات لشبكة قنوات "أبوظبي" الرياضية الإماراتية إن حلمه هو اللعب لريال مدريد فقط، مؤكدا على سعادته بالأرقام التي حققها مع الفريق طوال ستة أعوام.

كما أعرب السومة عن اعتزازه بتجربته مع نادي القادسية الكويتي قبل الانتقال للأهلي في موسم 2014 - 2015.

وأشار السومة إلى ثقته في القيادة السعودية وقدرتها على محاربة أزمة كورونا التي بسببها أوقف نشاط كرة القدم.

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