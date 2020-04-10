نجوم الكرة العالمية يكافحون كورونا في بلادهم بغياب محمد صلاح

المصدر: محمد الحتو - دبي

لعب نجوم كرة القدم العالمية يتقدمهم البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي والبرازيلي نيمار دوراً بارزاً ليس في المستطيل الأخضر هذه المرة، وإنما في مباراة ماراثونية يخوضها العالم ضد فيروس كورونا «كوفيد 19»، إذ دخلوا في سباق لمساعدة المتضررين في بلادهم والمساهمة بملايين الدولارات في مكافحة الوباء الذي حوّل الملاعب من تجمعات مفعمة بالحياة إلى مدن أشباح يسكنها الصمت والقلق.

وانضم إلى نجوم الساحرة المستديرة، كوكبة من الأسماء الرنانة وتجمعوا في ملعب واحد لتقديم يد العون ودعم جهود الإغاثة أبرزهم مهاجم بايرن ميونيخ الألماني، البولندي ليفاندوفيسكي، وعملاق ميلان الايطالي، السويدي زلاتان ابراهيموفيش، ولاعب ليفربول الانجليزي، السنغالي ساديو ماني، وغيرهم الكثير ممن وجهوا رسائل تضامنية وإنسانية مؤثرة وتفاعلوا مع مجتمعاتهم بدعم مالي سخي وتوفير أدوات طبية للمستشفيات وقيادة حملات إغاثة عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وأمام التحرك العالمي للاعبي الكرة، لايزال النجم العربي المصري محمد صلاح الغائب الأكبر عن المشهد، فلا مبادرة أو حملة أو حتى رسالة تضامنية «معلنة» لدعم جهود بلاده في مواجهة الوباء، ما دفع جمهوره إلى التساؤل: أين صلاح؟ هل عزل نفسه عن زملائه في المنتخب المصري الذين تكاتفوا وتبرعوا لحملة تحدي الخير التي أطلقها لاعب الأهلي سعد سمير؟ ومتى يظهر للمساندة، فقد طال انتظاره ولو بكلمة على إحدى منصاته؟ أم أنه تبرع ولكنه يفضّل عدم التطرق للأمر؟.

الملفت أن صلاح نشر على حسابه في «إنستغرام» صورة تشير إلى مشاركته في حملة لاعبي الدوري الإنجليزي لدعم مصابي كورونا وواصل غموضه تجاه وطنه عبر مختلف منصاته، بحسب مغردين ومتابعين دائمين للنجم المصري.

وما يثير دهشة المراقبين أن صلاح يعتبر من أكثر اللاعبين المصريين مساهمة في دعم الجمعيات الخيرية ومشاريع الشباب، ففي قريته نجريج، تساعد مؤسسة محمد صلاح الخيرية 450 أسرة ماليا من خلال منحهم بدلا شهريا، كما تبرع بـ 234 ألف جنيه إسترليني للحكومة المصرية في 2017، وذكرت وسائل الإعلام المصرية بأنه قدم العام الماضي ثلاثة ملايين دولار للمعهد القومي للسرطان في مصر، عقب هجوم إرهابي حدث في القاهرة، بحسب صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.

من جهتهم، فضل لاعبو المنتخب الألماني العمل الجماعي تماما كما في الملعب، إذ أعلن مدير المنتخب أوليفر بيرهوف في مؤتمر صحافي أن اللاعبين تبرعوا بمبلغ 2.5 مليون يورو لمكافحة كورونا، وعلق قائد المنتخب الحارس المخضرم مانويل نوير في شريط فيديو على صفحته في موقع «إنستغرام»: «يجب أن نعتني ببعضنا البعض في أوقات كهذه. نحن في المنتخب الوطني نفكر وسنتبرع من أجل قضية جيدة».



أما في صفوف المدربين، فتركزت الأنظار على مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي، الإسباني بيب غوارديولا ليس لأنه بين الأفضل في المنطقة الفنية وإنما للأثر النفسي الذي تركه كورونا في قلبه المعتصر ألما على رحيل والدته متأثرة بالفيروس وذلك بعد أيام من تبرعه بمبلغ مليون يورو لإغاثة المصابين والمتضررين من الوباء.

يذكر أن عدد الإصابات بفيروس كورونا في العالم وصل إلى 1,484,811 شخص حتى ظهر اليوم الجمعة، فيما بلغ عدد الوفيات 88,538 شخص.

رونالدو

- مبلغ التبرع: مليون يورو.

- عدد المصابين في البرتغال: 13956 (409 وفيات)

- مستوى الإغاثة: جناحين في مستشفى سانتا ماريا في لشبونة ومواد طبية لعشرة أسرة في كل جناح بجانب أجهزة تنفس صناعي وقياس ضربات القلب ومضخات وحقن، وجناح بمستشفى سانتو أنطونيو يتضمن 15 سريرا للرعاية الفائقة وأجهزة تنفس صناعي.

ميسي

- مبلغ التبرع: مليون يورو.

- عدد المصابين في الأرجنتين: 1894 (79 وفيات).

- مستوى الإغاثة: معدات وأدوات ومستلزمات طبية مثل القفازات، والأقنعة، وأجهزة التنفس وأسرة، سيتم تقسيمها بين مستشفى في برشلونة ومستشفيات عدة في الأرجنتين.

نيمار

- مبلغ التبرع: 940 ألف يورو.

- عدد المصابين في البرازيل: 18176 (957 وفيات).

- مستوى الإغاثة: سيذهب جزء من المبلغ لصالح صندوق الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف)، والجزء الآخر لصندوق التكافل الذي دشنه عدد من الفنانين، والذي يديره مقدم البرامج التلفزيونية البرازيلي لوتشيانو هاك صديق نيمار.

غوارديولا

- مبلغ التبرع: مليون يورو.

- عدد المصابين في إسبانيا: 157022 (15843 وفيات).

- مستوى الإغاثة: تبرع لإحدى المؤسسات الطبية في كتالونيا التي تهدف إلى تزويد المراكز الصحية بمزيد من الموارد وشراء المواد والأجهزة الطبية التي تساعد على علاج المرضى فضلا عن تقديم العون للمتضررين من الوباء.

ليفاندوفيسكي

- مبلغ التبرع: مليون يورو.

- عدد المصابين في بلاده: 5742 (175 وفيات).

مستوى الإغاثة: سيوجه الهداف البولندي الأموال لصندوق خصصه لاعبو بايرن ميونيخ لمكافحة الفيروس وأطلقوا عليه اسم «سنركل فيروس كورونا» بهدف المساعدة على التخفيف من آثار المرض.

ساديو ماني

- مبلغ التبرع: 45 ألف يورو.

- عدد المصابين في السنغال: 250 (حالتي وفاة).

- مستوى الإغاثة: ستوزع على الجمعيات الخيرية في بلاده لشراء أدوات طبية وكمامات وقفازات وأسرة لدعم جهود السنغال في مكافحة الفيروس فضلا عن تخصيص جزء من المبلغ لخدمة أهل قريته.

ابراهيموفيتش

- مبلغ التبرع: 100 ألف يورو.

- عدد المصابين في السويد: 9141 (793 وفيات).

- مستوى الإغاثة: تبرع الى حملة تدعم منظمة هيومانتاس للمساعدة في تعزيز وحدات العناية المركزة والطوارئ في مستشفيات إيطالية في ميلانو وبيرغامو وكاستيلانزا وتورينو التي تعتبر اكثر تضررا من بلاده.