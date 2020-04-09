مسؤول في إنتر ميلان: "كورونا" حوّل جسدي إلى "كومبيوتر مطفأ"

ألقى المسؤول الطبي في نادي انتر ميلان الايطالي، البروفيسور بييرو فولبي، الضوء على تجربته المريرة مع الإصابة بفيروس "كورونا"، محذراً من أي قرار غير محسوب لاستئناف الدوري الإيطالي. وقال جراح العظام بعيادة "هومانيتاس" في ميلانو، إن حقيقة الإصابة لا يعلم بها إلا من عاشها، قائلاً إنه لا يتمناها لأي أحد.

وأشار إلى أن "كورونا" في الأيام الأولى للإصابة حوّل جسده إلى "كومبيوتر مطفأ"، في إشارة إلى تعطل كثير من الاعضاء الحيوية في جسمه، وعلى رأسها الجهاز التنفسي.

وقال لصحيفة "لاغازيتا ديلو سبورت" اليوم: "أنا أفضل، تركت المستشفى، أنا في عزلة بمنزلي، مع قناع وكل الاحتياطات لمن يعيش معي، لا يمكنني القول بعد إنني هزمت (كوفيد-19)، بعد حجر لمدة 14 يوماً، سأجري اختبارين لمعرفة ما اذا كنت قد شفيت".

تابع: "في 27 مارس دخلت المستشفى، كانت تجربة لا أتمناها لأحد، هناك فارق كبير بين الحقيقة والواقع المدرك في هذه القصة الرهيبة، الخطر هو أننا نميل للتقليل من شأن ما نواجهه".

وأضاف: "وحدهم من شاهدوا بأم العين ما يحدث داخل المستشفى يمكنهم فهم ذلك، كانت اول أربعة أيام صعبة. لم يعد الجسم يتفاعل، وكأن الكومبيوتر كان مطفئاً. لم يكن لدي شهية، واجهت صعوبة في التنفس وحتى في الحركة، الهاتف الجوال هو الوحيد الذي يصلك بالعالم الخارجي".

واشار فولبي (67 عاماً) إلى أنه من المبكر عودة عجلة الدوري الايطالي للدوران في ظل انباء حول استئناف التمارين مطلع مايو المقبل، موضحاً: "في حالة الرابع من مايو مثلاً، سيكون ممكناً التقييم بشكل مؤكد مع نهاية أبريل لمعرفة ما اذا كان التعافي ممكناً. نتعامل هنا مع مسألة طبية، فالمخاطر هائلة وحياة الناس على المحك. وفي حال مشاركة فريق في مباراة، يجب حماية 60 أو 70 عائلة".

وتعيش إيطاليا فترة عزل كبيرة راهناً، بعد خسائرها الرهيبة في الأرواح نتيجة تفشي "كوفيد-19"، مع وفاة نحو 17 ألف شخص من أصل نحو 140 ألف اصابة.