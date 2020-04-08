بالفيديو.. إبداع جديد في رسم الأسطورة ميسي بزمن كورونا

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي فيديو لأحد الفنانين لم يظهر عن هويته قام بتقليد شكل الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، قائد برشلونة الإسباني، وأظهر الفيديو من بدايته قيام المصمم بعمل رأس اللاعب من “الصلصال” ￼ومن ثم تقسيم باقي ملامح الرأس والشعر لتكون النتيجة النهائية تحفة حقيقية تشبه اللاعب ولم تظهر عن المصمم الذي حرص على وضع صورة أفضل لاعب في العالم 6 مرات في الخلفية أثناء تصميم النحت.

ويذكر أن الأسطورة الأرجنتينة ميسي كان قد توج بلقب أفضل لاعب في العالم عام 2019 للمرة السادسة في تاريخه ليكون أول لاعب في تاريخ كرة القدم يحقق هذا العدد من الجوائز لهذه الفئة الهامة متفوقاً على النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي توج بها 5 مرات وكلا اللاعبين كتبوا أسمائهم بأحرف من ذهب في تاريخ كرة القدم.