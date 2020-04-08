قصة "30 يوم في السجن" لأفضل لاعب في العالم وفيديو سيلفي

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

ذكرت تقارير صحافية خبر الإفراج عن الموهوب البرازيلي رونالدينيو أفضل لاعب في العالم بكفالة ولكنه سيظل محتجزاً بالإقامة الجبرية في فندق بباراغوي لجين إكتمال القضية وذلك بعد حبسه لمدة شهر

وكان أفضل لاعب في العالم عامي 2004-2005 قد اتهم وشقيقه بدخول باراغواي بجوازات سفر مزورة في 4 مارس الماضي.

وبحسب صحيفة “أبولا” البرتغالية، أن اللاعب وشقيقه خرجا بكفالة قيمتها مليون و600 ألف دولار أمريكي على أن يبقى قيد الإقامة الجبرية في فندق بباراجواي.

30 يوم في السجن

وتعود تفاصيل القضية إلى قول المدعي العام المسؤول عن القضية، فيديريكو دلفينو، إن رونالدينيو وشقيقه "خدعوا بحسن نية"، لكن القضية أحيلت إلى المدعية العامة للدولة، ساندرا كينيونيز، التي أمرت باعتقالهما، وفي اليوم التالي، ظهر رونالدينيو أمام المحكمة، وفي 10 مارس أمر قاضي الاستئناف، جوستافو أماريلا، بالإبقاء عليهما في السجن، وعاش رونالدينيو بعد ذلك مع مواقف لم يواجه مثلها في حياته.

والبداية 13 مارس، حيث رفضت محكمة الاستئناف في باراجواي استئناف الدفاع عن رونالدينيو، الذي ظل محتجزًا، وفي السابع عشر من نفس الشهر، وافق اللاعب السابق على المشاركة في بطولة تُقام في السجن وتبدد موهبته على الخصوم، كما أحتفل رونالدينيو في الأربعين من عمره في السجن، وبسبب جائحة فيروس كورونا، لم يتمكن المعتقلون من تنظيم احتفال له بعيد مولده.

وقبل خروجه بيوم واحد فقط حرص الموهوب البرازيلي على تسجيل فيديو من داخل السجن مع أحد السجناء قال فيه: “ بـ-ابتسامته- :" اهلًا بالجميع .. هنا مع زميلي .. مهاجمي بابلو، هو يلعب بشكل جيد للغاية، نحن سوياً وقريبًا سوف نلعب سوياً ايضاً"

ويذكر أن رونالدينهو مصرح له بامتلاك هاتف داخل السجن