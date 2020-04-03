ناد ألماني يفتح مركزا طبيا في ملعبه لعلاج المصابين بفيروس كورونا

أعلن نادي بوروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم اليوم أنه سيفتح مركزا طبيا في استاده لعلاج الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19). وأوضح دورتموند أن المركز الموجود في المدرج الشمالي بالاستاد، والذي صمم خصيصا للحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا، سيبدأ افتتاحه غدا.

وقال الرئيس التنفيذي للنادي هانز يواخيم فاتزكه:"ملعبنا هو العلامة البارزة في المدينة، هو نقطة محورية تقريبا لكل من هم في دورتموند والمنطقة المحيطة، وبفضل خصائصه التقنية والمكانية، وكذلك البنية التحتية، يشكل موقعا مثاليا لعلاج الأشخاص الذين أصيبوا بفيروس كورونا، أو يعانون من مشاكل ذات صلة مثل مشاكل الجهاز التنفسي والحمى".

وأضاف:"إنها مسؤوليتنا ورغبتنا في القيام بكل ما بوسعنا لضمان حصول هؤلاء الأشخاص على المساعدة".وجرى تعليق منافسات الدوري الألماني (بوندسليغا) منذ منتصف مارس الماضي، وحتى 30 الجاري، على الأقل، بسبب أزمة فيروس كورونا.