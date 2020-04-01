بالفيديو.. غاب البشر فذهبت "الماعز" إليهم في أوروبا

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

اقتحم قطيع من الماعز البري الجبلي شوارع مدينة لانديدنو شمال ويلز، الأيام الماضية، بعد فترة من غياب السكان عن البلدة وعدم التوجه إلى هذه المناطق، بعد أن التزم السكان منازلهم خوفاً من تفشي فيروس كورونا.

ونشر الممثل البريطاني، ديفيد شنايدر، تغريدة على حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، أظهر فيها لحظات تجول هذه الحيوانات البرية "بحُرية" داخل المدينة ذات المحال المغلقة والشوارع الفارغة.

وتعيش هذه الماعز في المناطق الجبلية النائية، لكنها تزور من حين إلى آخر المناطق الحضرية، وربما دفع الماعز إلى اقتحام المدينة، شعورها بالصمت الذي حل بالبلدة بعد اختفاء الضوضاء المعتادة، بسبب غياب السكان والسياح في ظاهرة تحدث للمرة الأولى في تاريخ البلدة.