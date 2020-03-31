موقف صادم من أياكس تجاه المغربي نوري بعد «عودته من الموت»

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

ذكرت تقارير إعلامية بريطانية أن نادي أياكس أمستردام قد اتخذ قراراً صادماً بحق عدد من لاعبيه، ومنهم لاعب وسطه المغربي عبدالحق نوري، وذلك بعد أيام قليلة من استفاقته بعد غيبوبة استمرت ثلاث سنوات.

وكان عبدالحق نوري (22 عاماً) قد تعرض لأزمة قلبية خلال مباراة ودية مع فريقه أياكس ضد فيردر بريمن الألماني في يوليو 2017، وأثرت الإصابة بشكل مباشر على رأسه، فسببت خللاً في وظائف المخ، ما أدخله في غيبوبة طويلة، استفاق منها نهاية الأسبوع الماضي.

وبحسب صحيفة «تلغراف» البريطانية، فإن النادي قرر تسريح لاعب خط وسطه المغربي عبدالحق نوري، بعد أيام قليلة من استفاقة اللاعب من غيبوبة دامت عامين وتسعة أشهر، وقد اتخذ النادي هذا القرار كجزء من سياسته للحد من الخسائر المالية وسط جائحة فيروس كورونا. وأشارت الصحيفة إلى أن هذه السياسة ستشمل لاعبين آخرين تنتهي عقودهم الصيف المقبل.

ولكن إدارة النادي، طبقاً للصحيفة، تعهدت بتقديم تعويض مالي مقبول لعائلة نوري بحلول يونيو المقبل، كما يحاول النادي التوصل لاتفاق لتخصيص مبلغ مستقبلي يتم دفعه شهرياً لنوري.