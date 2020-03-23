بالفيديو.. كانافارو يصف لكاسياس معاناة الصين وإيطاليا مع “كورونا”

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

نشرت صحيفة “آس” الإسبانية محادثة فيديو بين قائد منتخب إسبانيا السابق كانافارو، وقائد منتخب إسبانيا وحارس ريال مدريد السابق إيكر كاسياس، حيث حاول فيها النجم الإيطالي وحامل لقب كأس العالم عام 2006 في شرح ما عاشه بدولتي الصين والذي يقوم فيها بالتدريب مع بداية انتشار المرض هناك ثم الإنتقال إلى إيطاليا حيث تتواجد عائلته، وأشار إلى أن الصين في بداية انتشار المرض قامت بالعديد من الإجراءات الوقائية وكانت تقوم بقياس جرجة الحرارة في كل مكان على عكس إيطاليا التي استهانت بالوضع حتى وصل الوضع إلى ما هو عليه الأن.