بالفيديو.. ليفربول يستعين بـ “كورونا” لمغازلة محمد صلاح

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

نشر الحساب الرسمي لنادي ليفربول الإنجليزي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر فيديو يحس فيه الجماهير ومحبيه على استمرار غسل اليدين للحد من انتشار فيروس كورونا، عن طريق إحدى أهداف الفريق التي أحرزها في بطولة الدوري الموسم الماضي وبالتحديد هدف اللاعب المصري محمد صلاح هداف الفريق والدوري الإنجليزي في مرمى الأرسنال من هجمة مرتدة استغرقت 20 ثانية بالظبط وهي نفس المدة المطلوبة لغسل اليدين لضمان عدم انتقال أي فيروس.

وقال الحساب الرسمي في تغريدته: “ابقى معنا واستمر في غسل اليدين، جمهور الريدز، بالماء والصابون لا تستغرق وقتاً طويلاً في الوقت نفسه استغرق ليفربول لبناء هجمة مرتدة لا تنسى”.

ثم قام الحساب بعرض الفيديو مع عرض توقيت الهدف والهجمة المرتدة الذي أحرز من خلالها محمد صلاح واحداً من أجمل أهدافه مع ليفربول