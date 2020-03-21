بالفيديو.. الشناوي يتحدى حارس ليفربول ومنتخب البرازيل

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

دخل حارس مرمى منتخب مصر وفريق بيراميدز أحمد الشناوي حملة تحدي البقاء في المنزل التي أطلقها نجوم كرة القدم في العالم تحت عنوان خليك في البيت للحد من تفشي فيروس كورونا ولكنه أختار لاعب بعيد إلى حد ما عن بطولته إذ قرر أن يتحدى أفضل حارس في العالم لاعب ليفربول الإنجليزي، أليسون بيكر.

ونشر اللاعب مقطع فيديو لمشاركته في “تحدي المناديل”، على حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي توتير، ووجه رسالة تحد لحارس مرمى منتخب البرازيل ونادي ليفربول الإنجليزي أليسون بيكر، زميل الدولي المصري محمد صلاح، في صفوف "الريدز".