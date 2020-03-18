تشيلسي يوفر فندقاً للأطباء وأطقم التمريض للمساعدة في مكافحة "كورونا"

المصدر: وكالات

أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم اليوم الأربعاء أنه ومالكه الروسي رومان ابراموفيتش سيوفران لهيئة الصحة الوطنية (إن إتش إس) في بريطانيا فندقا للمساعدة في مكافحة وباء فيروس كورونا المستجد.

وأوضح النادي الإنجليزي أنه سيتيح إقامة مجانية للأطباء وأطقم التمريض لمدة أسبوعين في فندق ميلنيوم الذي يقع مباشرة بجوار ستاد ستامفورد بريدج.

وأضاف تشيلسي أن هذه الخطوة جاءت بناء على مبادرة من ابراموفيتش الذي أعلن أيضا أنه سيتحمل تكاليف إقامة موظفي هيئة (إن إتش إس).

وذكر النادي في بيان أن "الكثير من العاملين في المجال الطبي يعملون في نوبات طويلة وربما لن يتمكنوا من الذهاب إلى المنزل أو أن اضطروا إلى قطع مسافات طويلة".

واستطرد النادي: "وستسهم الإقامة الميدانية في الحفاظ على صحة وراحة هؤلاء العاملين المهمين في هذه الأوقات الحرجة".