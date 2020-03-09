بالفيديو.. نهاية حزينة لأفضل لاعب كرة قدم بالعالم

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

تواصلت ردود الأفعال على قضية اللاعب البرازيلي الموهوب رونالدينهو، وأفضل لاعب كرة قدم في العالم عامي 2004-2005، بعدما تم إلقاء القبض عليه، أخيراً، في باراغواي، بسبب محاولة دخوله البلاد بجواز سفر مزور، وتداولت المواقع العالمية صوراً وفيديو للاعب وشقيقه، وهما داخل قسم الشرطة، وفي أيديهما الأقفال الحديدية.

ومنذ اعتزاله، وحتى في أيامه الأخيرة، اشتهر عن اللاعب البرازيلي الموهوب، الذي أسهم في فوز منتخب بلاده بكأس العالم 2002، بالسهرات ومشكلات قضايا المخدرات، وإعلان الإفلاس وتراكم الديون، وهي أزمات عدة تعرض لها اللاعب، حتى تم اعتقاله في مطار باراغوي، هو وشقيقه الذي عرف سابقاً بأنه سبب الأزمات دائماً التي تحدث للاعب، لكن هذه المرة يبدو أنها لن تمر مرور الكرام، بسبب جريمة التزوير الثابتة على اللاعب.

ويعتبر اللاعب البرازيلي رونالدينهو أحد أبرز لاعبي كرة القدم في تاريخ كرة القدم، إذ لعب للعديد من الأندية، منها بطل الدوري الإسباني برشلونة مرافقاً للأسطورة ميسي، وكان موسما 2004-2005، هما الأفضل في تاريخ اللاعب، وتوج فيهما بجائزة أفضل لاعب بالعالم

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