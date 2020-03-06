بالفيديو.. لماذا تعصب مدرب ليفربول عند الحديث عن "كورونا"

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

تسبب فيروس كورونا المستجد في عصبية مدرب ليفربول، الألماني يورغن كلوب، خلال المؤتمر الصحافي التقديمي لمباراة فريقه أمام بورنموث في الجولة 29 من الدوري الإنجليزي والذي يسعى فيها فريق ليفربول العودة إلى الإنتصارات والإقتراب خطوة إضافية من لقب الدوري الإنجليزي.

وكان ليفربول قد خسر 3 مباريات في أخر 4 مواجهات خاضها، مما جعل جمهور الفريق يشعر بالقلق على موسمه وهو قريب من تحقيق حلم طال إنتظاره من 30 عاماً، وفي هذه الفترة ودع كأس الإتحاد الإنجليزي وخسر في دوري أبطال أوروبا.

وتوجه أحد الصحافيين بالسؤال للمدرب الألماني عن فيروس كورونا، وخوفه من تأثير ذلك على الفريق وهو ما لم يجعل المدرب سعيداً بل تحدث مع الصحافي بعصبية قائلاً له: “أعتقد أنه أنا لست الشخص الناسب للحديث عن الفيروس الجديد ولا المكان المناسب، الرياضيين والمشهوريين قد تكون لهم كلمة مؤثرة، فلماذا تفتح المجال الأن للحديث عن هذا الفيروس، أنا مدرب كرة قدم وارتدي قبعة لعبة البيسبول وشعري قد لا يبدو جيداً، وليس لي دخل بالحديث عن السياسة أو فيروس كورونا”.