موعد مباراة “كلاسيكو الأرض” بين ريال مدريد وبرشلونة بتوقيت الإمارات

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

يشهد استاد سانتياغو برنابيو في العاصمة الإسبانية مدريد كلاسيكو الأرض بين ريال مدريد وبرشلونة في الجولة 26 من الدوري الإسباني، وكلا الفريقين يبحث عن الفوز، خصوصاً صاحب الأرض الذي فقد الصدارة لمصلحة ضيفه برشلونة بفارق نقطتين عقب نتائج سلبية للفريق الفترة الأخيرة.

ويتصدر برشلونة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 55 نقطة مقابل 53 نقطة لفريق ريال مدريد، وتقام المباراة مساء اليوم عند الساعة 12:00 منتصف الليل بتوقيت الإمارات، وهو ما يعني سهرة كروية ممتعة لعشاق الكرة العالمية.

وعن المباراة قال مدرب برشلونة سيتين: "دائماً في الكلاسيكو يقدم الفريقان أقصى ما لديهما، بغض النظر عن الموقف الذي يعيشه كل منهما.. أتوقع مباراة متكافئة، ومن سيقدم الأفضل سينتصر، ميسي سيكون الأكثر مشاركة في الكلاسيكو؟ نود أن يلعب 43 مباراة أخرى.. لا أعرف الإحصاءات التي لديه في هذه المواجهات، لكن آمل أن يغتنم الفرصة ويقدم مباراة رائعة، ويساعدنا على الفوز، لاشك لدي في أن ريال مدريد فريق تنافسي، سيكون شجاعاً ويضغط علينا، يجب أن نكون بحالة جيدة للخروج من هذا الضغط. الهدف الذي سجلوه ضد مانشستر سيتي أتى من الضغط في الوسط، ولا يساورني شك في أن هذا سيحدث في مرحلة ما“.

أما زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد، فقال: “من المهم أن نلعب بشكل جيد وأن نحقق النتيجة المطلوبة. ما حدث أمام مانشستر سيتي لا يجب أن يتكرر، ولكن هذه كرة القدم، وتلك الأمور تحدث، وسنبحث عن الأشياء الإيجابية من خلال تحليل المباراة السابقة، النتائج لم تكن جيدة في المباريات الأخيرة. هذا صحيح وجماهيرنا لا ترغب في ذلك، نعلم أنه يمكننا تغيير الوضع، ونحن في حالة جيدة، ويجب أن يكون المشجعون معنا“.