بالفيديو.. لاعب مصري يهرب من حريق فيموت بطريقة مروعة

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

تسبب حريق في فندق ”لاندو أوركيد” بالسوق المحلي بالخرطوم، صباح اليوم (السبت) في وفاة اللاعب المصري محمد العيسوي، لاعب بلدية المحلة السابق، والمحترف في صفوف الفريق، بعدما قفز من الطابق الرابع للفندق رفقة لاعبي الفريب بعد نشوب حريق في الفندق.

وتوفي العيسوي بعد إصابات خطيرة تعرض لها بعدما قفز من الفندق هو وبعض زملائه، وتم نقله إلى مستشفى رويال كير بالخرطوم.

وأفاد موقع “باج نيوز” السوداني بأنه أصيب خمسة من لاعبي نادي المريخ الفاشر بعد أن اضطروا للقفز من الطابق الرابع، وتم نقلهم لتلقي العلاج، كما تعرض عدد من النزلاء لحالات اختناق.

وطبقاً لبيان من نادي المريخ الفاشر، تعرض المصري محمد العيسوي لإصابة في الفك، ومجدي عبداللطيف لآلام في الظهر، وفضل التوم للإصابة نفسها، ومنتصر الزين إصابة في الرأس، والمحترف مارفن إصابة خفيفة. وأوضح أن اللاعبين قفزوا من الفندق الذي يقيمون فيه إثر نشوب الحريق في محاولة للنجاة بعد الدخان الكثيف الذي أحدثه الحريق، لكن العيسوي توفي بعد وصوله إلى المستشفى.