مباشر مباراة الأهلي والزمالك في السوبر المصري

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

تقام اليوم في الساعة التاسعة بتوقيت الإمارات قمة الأهلي والزمالك في السوبر المصري الذي يقام للمرة الرابعة في الإمارات منها 3 مواجهات تجمع الأهلي والزمالك، وشهدت الدقائق الأولى من الشوط الأول أفضلية لفريق الأهلي مع بعض الهجمات الخطرة التي كادت أن تصل إلى شباك حارس مرمى الزمالك ولكن التعادل لازال قائماً بين الفريقين وننقل لكم بثاً مباشراً لأهم أحداث المباراة التي تشهد حضور جماهيري كبير.

12 هدف ملغي للأهلي بداعي التسلل

30 ركلة ركنية للزمالك ومطالبة بركلة الجزاء لكن تقنية الفيديو لم تتدخل

44 محاولة للزمالك عن طريق عبد الشافي في يد الحارس أحمد الشناوي

دقيقة واحدة وقت بدل ضائع ونهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين

شوط أول متوسط المستوى الفني بالرغم من سرعة المباراة إلا أن الخوف والحذر أثر كثيراً على الفريقين

أفضلية للأهلي في الوصول إلى حارس مرمى الزمالك مع بعض الهجمات الخجولة للزمالك وفقدت خطورتها خارح منطقة الجزاء

بداية الشوط الثاني

49 محاولة من الأهلي وكرة عرضية من قفشه ولكنها خارج الملعب