بالفيديو.. أغرب طريقة طلب زواج في ملاعب كرة القدم بإيطاليا

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

شهدت ملاعب كرة القدم الإيطالية واحدة من أغرب حالات طلب الزواج، وكانت في معقل فريق “الأوليمبيكو” نادي لاتسيو الإيطالي وكان بطلها مشجع للفريق قرر أن يطلب يد صديقته بطريقة جديدة وأمام الآلاف من الجماهير.

وكان لاتسيو الإيطالي قد استضاف فريق الإنتر في قمة الجولة 24 من الدوري الإيطالي، وحقق صاحب الأرض فوزاً صعباً ومثيراً بنتيجة 2-1، وقبل انطلاق المباراة أقدم أحد مشجعين فريق لاتسيو على التقدم بطريقة مبدعة ليطلب الزواج من صديقته.

وأستأذن المشجع الإيطالي من صديقته الأمريكية مثلما ذكرت المواقع الإيطالية، لبعض الوقت وبعض دقائق تفاجأت صديقته التي تدعى تايلور، بمذيع الملعب والجماهير، وهي تردد بصوت عال: "تايلور، تايلور، تايلور.. هل يمكنك سماعي.. هل تتزوجه؟.

ولم يكتفي صديقها بذلك حيث يبدو أنه استعد جيداً لهذا الموقف حيث تفاجأت الفتاة بعد ذلك بمجموعة من الشباب المتواجدين في الملعب بالقرب من خط التماس، ونزعوا ستراتهم، ليشكلوا بالأحرف المنقوشة على قمصانهم عبارة "هل تتزوجيني؟".

وظهرت تايلور بعدها على شاشة الملعب، وهي تهم بالنزول إلى أرضية الملعب، لمعانقة صديقها وقبول طلبه.