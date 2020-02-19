"فيفا" يختار أحمد عباس للإشراف على الاتحاد العراقي

المصدر: دبي - وكالات

اختار الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الامين العام الأسبق للاتحاد العراقي لكرة القدم المستقيل أحمد عباس للقيام بمهمة الإشراف على عمل ومهام الاتحاد في الوقت الحاضر.

وجاء في رسالة التعيين: "يقتصر الاتصال مع الشخص التالي (احمد عباس) بما يتعلق بجميع المسائل بعمل الاتحاد والإشراف على اموره حتى الإعلان رسميا عن أعضاء لجنة التطبيع في الاتحاد العراقي".

واضافت الرسالة: "التصريح الى الاتحاد الدولي سيكون مقتصرا عليه".

وكان الاتحاد الدولي قرر في 11 فبراير الجاري تشكيل لجنة تطبيع للاتحاد العراقي مهمتها الإشراف على مهام الاتحاد وتستمر في عملها ستة اشهر تقوم خلالها بالتحضير لإجراء انتخابات جديدة للمكتب التنفيذي.

وأرغمت نزاعات قانونية ودعاوى لدى المحاكم العراقية قدمها الدولي السابق عدنان دجال ضد الاتحاد العراقي جميع أعضاء المكتب التنفيذي الى تقديم استقالات جماعية في وقت سابق.

وتستهدف احدى تلك الدعاوى أمين سر الاتحاد السابق صباح رضا ورئيس لجنة الاستئناف ستار زوير وهما يمضيان عقوبة السجن لعامين.

وقدم درجال دعوى أخرى يتهم فيها رئيس الاتحاد عبد الخالق مسعود ونائبه علي جبار بالتلاعب بالنظام الأساسي للاتحاد وعدم التعامل بشفافية مع عمومية الاتحاد العراقي وعدم اطلاعها على الأنظمة واللوائح التي يحددها الاتحاد الدولي ويلزم الاتحادات الوطنية التقييد بها.

ويعد عباس (70عاما) واحدًا من الاسماء ذات الخبرة في الاتحاد العراقي اذ أمضى ما يقارب ثلاثة عقود مع كرة القدم بدأها منذ عام 1985 بعمله ضمن إدارة نادي الجيش العراقي كما عمل في عام 1986 عضوًا في الاتحاد العراقي الى جانب اسماء معروفة على صعيد كرة القدم محليا وآسيويا وحتى دوليا منها مؤيد البدري وهشام عطا عجاج.

وترك عباس منصبه أمينًا عامًا للاتحاد العراقي عام 2012 بعد ان عين لهذا المنصب في 2004 بسبب خلافات ادارية مع رئيس الاتحاد الأسبق ناجح حمود واتهامه للأخير بالتعامل مع مفاصل العمل بشكل دكتاتوري حسب قوله .

وفي اول تصريح لعباس بعد إسناد الاتحاد الدولي له مهمة الإشراف على عمل الاتحاد العراقي حاليًا، قال "سنواجه مصاعب، العمل في الاتحاد العراقي الان وبسبب الظروف المحيطة به يتطلب جهدًا وصبرًا كبيرين"