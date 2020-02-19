برنامج إذاعي إسباني يتهم برشلونة بتشويه سمعة نجومه

المصدر: حميد نعمان - دبي

أكدت صحيفة «أس» الإسبانية، أمس، أن التحقيق الذي أجرته إذاعة «كادينا سير» الإسبانية الشهيرة، أفضى إلى تقديم أدلة قوية على تورط شركة للتأثير الإعلامي تدعى «I3 فينتشورز»، وظّفها نادي برشلونة من أجل تشويه سمعة بعض نجوم النادي الكبار، وعلى رأسهم الأرجنتيني ليونيل ميسي، والإسباني جيرار بيكيه، في مسعى، بحسب الصحيفة، لتقوية وتلميع صورة الرئيس جوزيف بارتوميو، قبل الانتخابات المقبلة، على حساب الشهرة الطاغية لعدد من نجوم النادي الحاليين والسابقين، ومنهم أيضاً مدرب مانشستر سيتي، والمدرب والنجم السابق لبرشلونة بيب غوارديولا، وكذلك أسطورة الفريق تشافي هيرنانديز.

وفي بيان صحافي لنادي برشلونة، وكذلك لشركة العلاقات العامة «I3»، تم التأكيد على أن لا علاقة لهما بستة حسابات في موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وموقع إلكتروني متخصص في انتقاد نجوم برشلونة، وأنه من غير المعقول أن يقوم النادي باستهداف لاعبيه، كما قال إنه سيتابع المشهرين بالنادي قضائياً.

ونشر برنامج «إل لارغيو»، الذي يبث على أمواج إذاعة «كادينا سير»، وثيقة تثبت أن شركة «I3» هي التي تدير بشكل غير مباشر الحسابات التي وجهت اتهامات عديدة لنجوم الفريق، وقامت في الوقت نفسه بتعداد إيجابيات رئاسة بارتوميو لنادي برشلونة. ونشرت «أس» أسماء الحسابات الستة، التي يراوح عدد متابعيها بين 66 ألفاً، وأقلهم 5000 متابع. والوثيقة التي حصلت عليها إذاعة «كادينا سير» عبارة عن تقرير من 36 صفحة، قامت بإعداده شركة «ناسيستريم» المملوكة لشركة «I3».

ومن الرسائل التي استشهد بها التقرير، واحدة تعرب عن غضب تجاه ميسي، بسبب تأخره في توقيع عقد جديد، وأخرى تطرح علامات استفهام حول دور بيكيه في مسابقة كأس ديفيس لكرة المضرب. وأنكر برشلونة في بيان علاقته بالموضوع، نافياً بشدة «التعاقد مع خدمات مرتبطة بحسابات وسائل التواصل الاجتماعي، نشرت رسائل سلبية أو ازدراء يتعلق بأي شخص أو كيان أو منظمة لديها علاقة مع النادي، وأرسلته إلى إدارة النادي البرشلوني، ويحتوي على كل المعلومات والبيانات الخاصة بحجم المواد التي تم نشرها، ومدى تفاعل المتابعين معها، وكانت لاستهداف نجوم الفريق، حيث كان الحديث عن الجدل المحيط بتأخر ميسي في تجديد عقده، والتشكيك في ولائه للنادي، بجانب ربط بيكيه بالتنس والحفلات، وانتقاد مستوى التزامه مع الفريق، وكذلك إثارة مسألة إقالة المدرب السابق إيرنستو فالفيردي، وربطها بعدم انضباط وقلة عطاء عدد من اللاعبين، وهو الأمر الذي تحدث عنه علناً المدير الرياضي للنادي، الفرنسي إريك أبيدال، خلال حوار مع صحيفة (سبورت)، وأثار جدلاً واسعاً، ليقوم فورا ميسي بالرد على أبيدال في حسابه في (إنستغرام)، ويطالب مدير النادي بالاهتمام بشؤونه».

وذكرت «أس» كذلك أن البرنامج الإذاعي أثبت العلاقة القوية والمباشرة بين موقع «ريسبكت وسبورت» وشركة «I3»، وهو الذي اعتاد على توجيه الانتقادات للاعبي الفريق.

واعتبرت حملة «نعم للمستقبل»، التي يترأسها المرشح فيكتور فونت، المنافس لبارتوميو، في بيان لها أن الادعاءات الأخيرة «خطرة للغاية». يذكر أن انتخابات رئاسة النادي ستجرى في العام المقبل.

• إذاعة «كادينا سير» أكدت امتلاكها أدلة على تورط إدارة برشلونة في تشويه سمعة نجوم النادي.

• الإذاعة الإسبانية قالت إن الاتهامات للاعبي برشلونة رافقتها تقارير لتلميع صورة رئيس النادي.