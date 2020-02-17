بالفيديو والصور.. سقوط زين الدين زيدان في ليلة سقوط ريال مدريد

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

أشعلت صور مدرب فريق ريال مدريد، الفرنسي زين الدين زيدان، مواقع التواصل الإجتماعي بعد السقوط الذي تعرض له نتيجة تدخل لاعب سيلتافيغو، الغاني جوزيف أودو، عليه بدون قصد، في الدقيقة 61 من المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي بنتيجة 2-2ـ في ختام لقاءات الأسبوع الـ24 من الدوري الإسباني.

ولم يخسر جمهور ريال مدريد نقطتين فقط في المباراة ساهت في إقترابه من برشلونة الوصيف بفارق نقطة واحدة، بعدما وصل إلى النقطة 53، وإنما تعرض مدرب فريقه زين الدين زيدان السبب الرئيسي في إعادة هيبة الفريق إلى السقوط ولكنه تعامل مع الموقف بمرونة وقام سريعاً واستمر في توجيه لاعبيه.