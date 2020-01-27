وفاة أسطورة كرة السلة الأميركية كوبي براينت في تحطم مروحية

المصدر: متابعات الإمارات اليوم

توفى نجم كرة السلة الأميركية المعتزل كوبي براينت في حادث تحطم طائرته الهليكوبتر الخاصة في مدينة كالاباساس في ولاية كاليفورنيا الأحد.

وكان يسافر براينت (41 عاما) برفقته ثلاثة أشخاص في مروحيته الخاصة عندما تحطمت وتوفي كل من فيها، وفق ما نقل موقع (TMZ).

وقال الحساب الرسمي لاتحاد الألعاب الرياضية إن براينت لاعب لوس أنجلوس ليكرز السابق توفي بعد تحطم المروحية الخاصة به في أحد الرحلات.

ويعد براينت من بين قائمة الأكثر تسجيلا في الدوري الأميركي للمحترفين لكرة السلة، حيث سجل 33643 نقطة على مدى 20 عاما مع لوس أنجلوس ليكرز.

لعب الأسطورة براينت طوال مسيرته مع ليكرز بدءا من عام 1996 إلى حين اعتزاله عام 2016 وتوج معه بلقب الدوري في خمس مناسبات أعوام 2000، 2001، 2002، 2009 و2010 واختير في مناسبتين أفضل لاعب في النهائيات (2009 و2010).

كما شارك براينت في 18 مناسبة في مباراة كل النجوم "أول ستار" وتوج بأفضل لاعب في اربع مناسبات، وحقق الذهبية الأولمبية مع منتخب بلاده في أولمبياد بكين 2008 ولندن 2012.

وتأتي الحادثة بعد ساعات فقط على تخطي ليبرون جيمس نجم لوس انجليس ليكرز الحالي رقم نجم الفريق السابق براينت كثالث أفضل هداف في تاريخ دوري كرة السلة للمحترفين خلال المواجهة أمام فيلادلفيا سفنتي سيكسرز السبت.