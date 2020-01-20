شاهد ماذا فعل حارس مرمى ليفربول بعد هدف محمد صلاح

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

لم يتمالك حارس مرمى فريق ليفربول الإنجليزي، إليسون، نفسه من الفرحة، بعدما أحرز اللاعب المصري محمد صلاح هدف ليفربول الثاني في مرمى مانشستر يونايتد، بصناعة من الحارس البرازيلي في نموذج للهجمة المرتدة بالدقيقة 93.

وكان محمد صلاح قد أحرز هدفه رقم 11 هذا الموسم بالدوري الإنجليزي بهدفه أمس في مرمى مانشستر يونايتد، بالمباراة التي انتهت بنتيجة 2-صفر، في أول أهداف اللاعب في فريق مانشستر يونايتد، خلال مشواره الأوروبي.

وبمجرد أن أحرز محمد صلاح الهدف انطلق الحارس الإسباني أليسون، الذي كان آخر لاعب في الملعب داخل مرماه بسرعة كبيرة بطول الملعب ليكون أول الواصلين إلى اللاعب المصري محمد صلاح، لتهنئته بالهدف، متخطياً كل لاعبي الفريق الإنجليزي، في لقطة تبرهن عن مدى العلاقة الوطيدة بين اللاعبين، وكلاهما كانا معاً في فريق روما الإيطالي، قبل أن ينتقل محمد صلاح إلى ليفربول، ويلتحق به الحارس الإسباني إليسون