بالفيديو والصور.. محمد صلاح يتخلص من عقده مانشستر يونايتد بهدف قاتل

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

قاد النجم المصري محمد صلاح، فريقه لفوز جديد في الدوري الإنجليزي عقب تغلب ليفربول على ضيفه مانشستر يونايتد بهدفين دون رد على ملعب أنفيلد رود بالجولة 23 من الدوري الإنجليزي، وبهذا الفوز ابتعد فريق ليفربول عن أقرب منافسيه في البطولة فريق مانشستر سيتي بفارق 16 مع العلم أن الريدز لازال أمامه مباراة مؤجلة.

محمد صلاح نجح أخيراً في التخلص من عقدته أمام مانشستر يونايتد بعدما أحرز الهدف الثاني لفريقه بالدقيقة 93 من صناعة رائعة لحارس مرمى ليفربول، البرازيلي أليسون، إذ عجز محمد صلاح عن التسجيل في شباك اليونايتد بأربع مواجهات سابقة.



وكان ليفربول قد تقدم بالهدف الأول بالدقيقة 14 برأسية العملاق فيرجيل فان دايك بعد عرضية نفذها ترينت أليكساندر أرنولد، وحاول النجم المصري في الدقيقة 47 ولكنه أهدر فرصة هدف محقق وهو على بعد خطوات من المرمى منفرداً تماماً ولكنه لعبها بجوار القائم ليعود اللاعب ليصالح جماهيره بهدف تأكيد الفوز في الدقيقة 93.