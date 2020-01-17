بالفيديو.. حكم يدير مباراة كرة قدم وفي يده مسدس

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

تواصل المكسيك عنفها المستمر في لعبة كرة القدم، فبعد أن قتل 16 شخص في مباراة ودية ليلة رأس السنة من داخل أحد السجون نتيجة الخلاف على ضربة جزاء، انتشر على مواقع التواصل الإجتماعي فيديو أخر من المكسيك أيضاً.

وكانت أحد السجون المكسيكية قد شهدت مقتل 16 شخص في مباراة ودية أقيمت بين المساجين من تجار المخدرات والعصابات، أما المباراة الأخرى خلال مباراة للهواة أقيمت على أرض أحد الملاعب الشعبية في المكسيك، استخدم الحكم المكسيكي المسدس مصوبًا إياه نحو الجماهير واللاعبين، ويقوم بإبعاد الجمهور ويمسك في يده مسدس وفي اليد الأخرى البطاقات الصفراء، قبل أن يتوجه إلى الملعب ويأمر بإستمرار المباراة.