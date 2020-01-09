بالفيديو.. ساديو ماني: أنا لست “الكينج”

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

نشر موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم الناطق بالعربية على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” فيديو للاعب السنغالي ساديو ماني، أثناء تتويجه على عرش كرة القدم الإفريقية أفضل لاعب في القارة لعام 2019، وهو يجلس وبيده جائزة أفضل لاعب ويقوم المصورين بإلتقاط الصور له، ثم قاطع التصوير أحد المتواجدين وقال له “الملك”، ولكن ساديو ماني، قاطع التصوير ورد عليه بحده.

وكان ساديو ماني قد توج بجائزة أفضل لاعب في قارة إفريقيا عام 2019 بعد منافسة مع المصري محمد صلاح، والجزائري رياض محرز، والذين لم يحضرا إلى الحفل الذي اقيم في مدينة الغردقة بمصر.

وقال ساديو ماني رداً على كلمة الملك: “لا لا أنا لست ملك”.

ويذكر أن لقب الملك معروف للنجم المصري محمد صلاح، الذي يتغنى به دجمهور ليفربول الإنجليزي وأغنية “مو صلاح، الملك المصري”.