بالفيديو.. محمد صلاح يتوج بجائزة جديدة مع ليفربول

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

توج النجم المصري محمد صلاح، بلقب جديد مع فريق الإنجليزي ليفربول ليضيف اللاعب جائزة فردية جديدة تفوق فيها على عدد كبير من نجوم ليفربول السابقين، أمثال سواريز، والبرازيلي كوتينيو، والإسباني توريس، حيث توج اللاعب بجائزة أفضل هدف في العقد الأخير للنادي، وذلك بعدما تم التصويت على 10 أهداف بالموقع الرسمي لجماهير النادي

وشهدت الأهداف العشرة التي تم التصويت عليها منافسة قوية نظراً لروعتها وأهميتها للفريق الإنجليزي إلا أن محمد صلاح، كان الأجدر بالجائزة من وجهة نظر الجمهور.

وكان ليفربول قد أعلن عبر موقعه الرسمي قبل عدة أيام، عن عشرة أهداف لاختيار هدف العِقد من بينهم، حيث جاءت رائعة المصري في السبيرز بالمقدمة، ونشر ليفربول الأهداف الثلاثة التي حصدت نسبة التصويت الأعلى من جانب الجماهير، حيث حل هدف إيمري تشان في واتفورد ثالثًا، وجاء هدف ديفوك أوريجي في مرمى برشلونة خلال مباراة الدور قبل النهائي من دوري أبطال أوروبا في نسخته الماضية، بالمرتبة الثانية.

وغاب النجم المصري محمد صلاح، عن حفل أفضل لاعب في إفريقيا والذي أقيمت مساء الثلاثاء في مصر، وهو ما تسبب في حالة من الجدل لدى محبي اللاعب بين مؤيد ومعارض.

وحل هدف صلاح الذي جاء في الوقت القاتل من مباراة ليفربول وتوتنهام بالموسم الماضي من الدوري الإنجليزي في المرتبة الأولى.