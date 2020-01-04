بالفيديو: سيارة تدهس ملاكماً شهيراً في لندن

المصدر: أحمد طارق-دبي



تعرض الملاكم البريطاني زاك ماكابي لحادث دهس من سيارة في العاصمة البريطانية لندن، أثناء خروجه من أحد مطاعم البيتزا، حسب ما ذكرت صحيفة ذا صن البريطانية.



وأوضح أن زاك فوجئ باندفاع سيارة مسرعة نحو، أثناء خروجه من أحد المطاعم، قبل أن تصدم سيارة أخرى، التي بدورها دهست الملاكم البريطاني وسط حالة من الفزع، قبل أن يجد نفسه لم يصاب بأي أذى.



وأضافت: زاك اصطدم بالحائط، قبل أن يكمل سيره وهو لا يصدق نجاته من الموت المحقق، حيث أشار متحدث باسم الشرطة في لندن وقوع حادث تصادم بين 3 سيارات، كاد يسفر عن مقتل الملاكم زاك ماكابي.