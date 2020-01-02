وكيل دي ليخت: برشلونة تعامل مع النجم الهولندي كـ«الجبنة»

انتقد وكيل الأعمال الإيطالي الشهير، مينو رايولا، ما قال إنها طريقة غير لائقة تعاطى من خلالها نادي برشلونة الإسباني مع ملف انتقال قلب الدفاع الهولندي، والنجم السابق لفريق أياكس ماتياس دي ليخت (20 عاما)، قبل اختياره يوفنتوس الايطالي، بصفقة كبيرة الصيف الماضي بلغت 75 مليون يورو زائد 10 ملايين كمكافآت. وقال رايولا إن "نادي برشلونة تعامل مع دي ليخت كأنه قطعة جبنة"، وأوضح: «اعتقد الكاتالونيون أنه بحال قدوم (لاعب الوسط الهولندي الاخر فرنكي) دي يونغ سيصل (دي ليخت) أيضا. تعاملوا معه كالجبنة. لكن اسباب رغبتهم باستقدامه كانت خاطئة: هل تعتقدون ان واحدا مثل (المدافع جيرار) بيكيه سيترك مكانا لغيره؟».

ودافع الوكيل الايطالي عن انتقال المدافع الشاب من اياكس امستردام الى صفوف «السيدة العجوز» بدلا من برشلونة الذي حاول ضمه على غرار باريس سان جرمان الفرنسي، وقال في حديث لصحيفة «فوتبول انترناسيونال» الهولندية «في هولندا يعتقدون ان برشلونة ناديا هولنديا وليس اجنبيا. اعتبروا الانتقال سرا مقدسا». وتوقع رايولا مستقبلا كبيرا لقلب الدفاع الدولي، وقال: «دي ليخت لا يهتم للمال، يريد فقط ممارسة كرة القدم. أراده يوفنتوس قبل سنة. أتحدث غالبا مع (نائب الرئيس ونجم وسط النادي سابقا التشيكي بافل ندفيد، وهو بمثابة ابن لي، فقد قال لي أن هذا الشاب أكثر جنونا مني. يمكنه احراز جائزة الكرة الذهبية».

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