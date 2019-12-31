بالفيديو.. أخر جوائز محمد صلاح مع ليفربول في 2019

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

توج النجم المصري محمد صلاح، بجائزة جديدة مع فريقه الإنجليزي في ختام عام 2019 في استفتاء جماهيري شارك فيه ما يقارب من 40 ألف مشارك في التصويت على أجمل هدف في بطولة الدوري الإنجليزي، وكانت المنافسة بين 4 أهداف وهم هدفي محمد صلاح في تشيلسي وأرسنال، وهدف فابينو في مانشستر سيتي، وهدف ساديو ماني في إيفرتون.

وكان محمد صلاح، قد توج مؤخراً بهدف أفضل لاعب في بطولة العالم للإندية 2019 والذي توج به فريق ليفربول الإنجليزي.

ونجح صلاح في حسم التصويت بنسبة 56% مقابل 34% للاعب فابينو، ثم هدف ساديو ماني بنسبة 6% ثم هدف صلاح في الأرسنال الإنجليزي.

ليواصل اللاعب صدارته للجوائز الفردية في فريقه الإنجليزي خلال العامين الماضيين.