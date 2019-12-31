بالفيديو.. ملكة جمال نهائي دوري أبطال أوروبا تتسلق أهرامات الجيزة ويقبض عليها

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

نشرت عارضة الأزياء الأمريكية كينسي ولانسكي، التي اقتحمت نهائي دوري أبطال أوروبا 2019 الذي جمع ليفربول وتونتهام بملابس شبه عاريه فيديو توثيقي على حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستغرام، لمغامرة جديدة قامت بها ولكن هذه المرة في مصر وبالتحديد عندما قررت تسلق أحد أهرامات الجيزة في مصر.

وكانت كينسي قد قامت بمغامرة من قبل في نهائي دوري أبطال أوروبا 2019 والذي توج به فريق ليفربول ويلعب له النجم المصري محمد صلاح، حيث أقتحمت المباراة بملابس شبه عاريه.

وأظهر الفيديو التوثيقي بداية رحلة عارضة الأزياء في منطقة الأهرامات دون أن يعرفها أحد ثم عرفت متابيعها بفريق عملها ثم بدأت رحلة التسلق في وقت الغروب بمصر، وعلق أحد أصدقاء العارضة أثناء الفيديو بأن أحد ضباط الأمن المصري قادم للقبض عليها لصعودها إلى قمة الهرم بدون تصريح، كما ظهر أحد الضباط المصريين وهو يدخل في مشادة مع أصدقاء كينسي لتسلقها أهرامات الجيزة بدون تصريح.

وثم أكملت المغامرة بالتصوير من داخل قسم الشرطة المصرية وحتى خرجت كينسي فجراً بعد قضاء فترة داخل القسم وهي تشير إلى الأصابات البسيطة نتيجة تسلقها وأكدت سعادتها بالتجربة التي أرادت بها أن توثق أخر لحظاتها مع عام 2019.