بالفيديو.. تحطم طائرة ومقتل مذيعة شهيرة وهي في طريقها لحضور مباراة

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

لاقت المذيعة الرياضية الأمريكية الشهيرة كارلي ماكورد، حتفها في حادث تحطم طائرة أمريكية صغيرة كان على متنها 8 أشخاص، حيث قتل 5 وأصيب 3 ومن بين الضحايا كانت المذيعة الأمريكية التي كانت في طريقها إلى أتلانتا لحضور مباراة كرة قدم أميركية بين جامعة ولاية لويزيانا وأوكلاهوما.

ونشر مراسل شبكة سي بي أس، ديفيد بيجناد، فيديو على حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر، ظهر فيه موقع الحادث وتفاصيل من شهود عيان تواجدوا بالقرب من موقع تحطم الطائرة الصغيرة في مدينة لافاييت بولاية نيوأورلينز جنوبي الولايات المتحدة، مساء أمس السبت.

وأشار التقرير إلى أن المسعفين وجدوا 5 جثث في موقع تحطم الطائرة، ونشر مغردون مقاطع فيديو لألسنة لهب تتصاعد من موقع الحادثة، وأكد زوج المذيعة الأمريكية ستيفن إنسمينجر، إن زوجته كانت على متن الرحلة، وتوفيت خلال الحادث المأساوي.

وكانت كارلي تعمل لصالح شبكتي "كوكس سبورتس" و"إي إس بي إن" الرياضيتين الأميركيتين، كانت في طريقها لمشاهدة مباراة كرة قدم والمذيعة الرياضية الشهيرة كارلي ماكورد، توفيت عن عمر 30 عاما.