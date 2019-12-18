مباشر مباراة الـ "كلاسيكو" بين برشلونة وريال مدريد

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

تقام اليوم الأربعاء مباراة الكلاسيكو التاريخي والمباراة التي ينتظرها عشاق كرة القدم في العالم، وتقام المباراة على ملعب "كامب نو" في نادي برشلونة والذي يتسع لنحو 100 الف مشجع، الساعة 11 مساء بتوقيت الامارات، وذلك في المباراة المؤجلة من المرحلة العاشرة من الدوري الإسباني، وسننقل من خلال “الإمارات اليوم” بثاً مباشراً لأهم أحداث المباراة عقب انطلاقها مباشرة.

معلومات عن الكلاسكيو

يتصدر برشلونة الترتيب بفارق الأهداف عن ريال (لكل منهما 35 نقطة) بعد تعثر الفريقين في عطلة نهاية الأسبوع الماضي.

يتفوق برشلونة في اخر ست مواجهات بينهما اذ تعادلا مرتين وفاز البرشا أربع مرات

يقود برشلونة المدرب إرنستو فالفيردي ويقود ريال مدريد الفرنسي زين الدين زيدان.

يفتقد كل من الفريقين عنصرا أساسيا في الهجوم، حيث يغيب إدين هازارد عن ريال مدريد بسبب الإصابة كما يغيب عثمان ديمبلي عن برشلونة.

ابرز لاعب برشلونة: أنطوان جريزمان، لويس سواريز وليونيل ميسي. ويبرز من الريال: بنزيمة وغاريث بيل وراموس.

تشكيل برشلونة

شتيغن

سيميدو - بيكيه- لينلغيت- ألبا

روبيرتو- بوسكيتس - دي يونغ

ميسي- سواريز - غريزمان

تشكيل ريال مدريد

كورتوا

كارفاخال- فاران- راموس- ميندي

فالفيردي- كاسميرو- كروس

بيل- بنزيما - إيسكو

المباراة

بداية المباراة تشهد سيطرة من برشلونة ولكن دون خطورة حقيقية على مرمى ريال مدريد

9 كريما بنزيما يصل بأول خطورة على حارس مرمى برشلونة وتسديدة في وسط المرمى

16 خطورة مدريدية كبيرة على مرمى برشلونة وسيطرة هجومية حتى الدقيقة 20

25 كاسميرو يسدد كررة وقية يتصدى لها حارس برشلونة شتيغن

30 دقيقة خطورة كبيرة لريال مدريد على مرمى برشلونة في أول نصف ساعة والأكثر وصولاً إلى المرمى

31 ميسي يضيع فرصة هدف مؤكد وراموس ينقذ المرمى من على خط مرماه

32 لاعب ريال مدريد فالفيردي يسدد قوية بجوار القائم مشكل خطورة كبيرة

39 سيطرة ميدانية لفريق ريال مدريد في المباراة وهجوم متواصل مع اعتماد برشلونة على الهجمات المرتدة

41 البا يضيع هدف مؤكد وهو منفرد بمرمى مدريد من تمريرة رائعة لميسي ويسددها خارج المرمى

44 فالفيردي يسدد كرة قوية يخرجها شتيغن ببراعة من أمام خط المرمى

45 نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بين برشلونة وريال مدريد وأفضلية مطلقة لفريق الريال في الشوط الأول الممتع

50 بداية الشوط الثاني ومحاولات من برشلونة للسيطرة الهجومية

60 ميسي يضيع هدف مؤكد أمام مرمى ريال مدريد

بعد ساعة من المباراة 6 ركنيات لريال مدريد مقابل ركنية واحدة لبرشلونة تعكس وضع الكلاسكيو

65 برشلونة يعود للظهور في منطقة مدريد وداخل منقطة جزاءه

68 جاريث بيل يسدد كرة قوية في الشباك الخارجية ليضيع هدف مؤكد لمدريد

71 هدف ملغي لفريق ريال مدريد احرزه غاريث بيل بداعي التسلل

72 سواريز يضيع فرصة خصيرة لبرشلونة ويسدد أعلى العارضة

83 هبوط المستوى العام في المباراة مع أجراء أكثر من تغيير في الفريقين

90 حكم المباراة يحتسب 5 دقائق وقت بدل ضائع وهجمة خطرة لمدريد في اللحظات الأخيرة من الوقت الأصلي

نهاية المباراة بالتعادل السلبي بين الفريقين