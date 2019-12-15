بالفيديو.. حيوان رنة يسجل هدفاً ويحتفل برقصة خاصة

المصدر: معاذ كمبال- العين

ضج موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بمقطع فيديو نشرته فتاة من ولاية نيويورك الأمريكية تدعى ميغان براون ويظهر فيه حيوان الرنة وهو يلعب بكرة قدم قبل أن يسجل هدفاً ويحتفل بعدها بفاصل من الرقص.

وشاهد مقطع الفيديو الذي مدته 12 ثانية فقط حتى الآن أكثر من 3 ملايين شخص خلال 13 ساعة فقط من نشره بواسطة الفتاة التي علقت عليه قائلة: "رقصة صغيرة قدمها حيوان الرنة عندما سجل الهدف".

وحصل مقطع الفيديو على العديد من التعليقات الطريفة من بينها الحساب الرسمي للرابطة الفرنسية لكرة القدم الذي علقه بالقول: "هذا هو الحال حينما يكون اليوم به الكثير من المباريات المثيرة في الدوري الفرنسي".