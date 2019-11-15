بالفيديو.. ماذا فعل الأطفال في “شعر” محمد صلاح

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

نشر لاعب فريق ليفربول الإنجليزي النجم المصري محمد صلاح، على حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي تويتر، فيديو بثه موقع ليفربول الرسمي أثناء تواجده مع مجموعة من الأطفال في ليفربول.

ويغيب محمد صلاح، عن معكسر منتخب مصر الحالي بسبب الإصابة حيث لم يتواجد في قائمة مباراة كينيا والتي انتهت بالتعادل الإيجابي كما سيغيب عن مواجهة جزر القمر.

وبدأ الفيديو بقيام اللاعبين بالعبث في شعر محمد صلاح، مازحين معه، ثم قام بالرد على بعض الأسئلة من الأطفال ومنها درجته في قائمة لعبه الفيفا ويظهر فيها بقوة 45 فقط في الجانب الدفاعي، حيث رد محمد صلاح، أنه بالفعل لا يقوم بدور دفاعي مع الفريق بشكل ملحوظ.