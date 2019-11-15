بالفيديو.. تركي آل الشيخ يستضيف ميسي في الرياض

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

استقبل المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالسعودية النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، خلال تواجده في الرياض مع منتخب بلاده لمواجهة المنتخب البرازيلي في كلاسيكو العالم الذي يقام مساء اليوم الجمعة في ملعب جامعة الملك سعود بين البرازيل والأرجنتين.

ورحب آل الشيخ بالنجم ميسي في الرياض حيث قال في تصريح نقلته الرياضية السعودية:”أنا سعيد بعودتك هنا، هناك الكثير من الأمور قد تغيرت في السعودية خلال السنوات الخمس الماضي منذ زيارتك الأخيرة، الأمير محمد بن سلمان غير الكثير وأصبح كل العالم يأتي إلينا، هو يبني الآن السعودية الجديدة".

وتطرق آل الشيخ لمسيرة ميسي الكروية وأين سيختتم مشواره حيث قال:"أتمنى بعد خمس سنوات عندما تكون قيمة عقدك أقل من الآن أن نراك تلعب في فريق ألميريا".

ويذكر أن هذه الزيارة تعد الثانية لميسي للرياض خلال خمسة عوام، كما أنه سيعود مجدداً في الثامن من يناير المقابل حيث يشارك فريقه برشلونة في نهائيات كأس السوبر الإسباني في جدة حيث يلاقي فالنسيا في الدور النصف نهائي من البطولة.