بالفيديو.. نجم ريال مدريد يتجاهل طفل ووالدته طلبا التصوير معه

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

عاد النجم الويلزي غاريث بيل، إلى الواجهة من جديد بعد تصرف غير مسئول من لاعب كبير، حيث أثار اللاعب الانتقادات، بعد رفضه الاستجابة لطلب طفل من جماهير "الملكي" كان يرغب في أخذ توقيعه والحديث معه.

وكان اللاعب قد غاب عن مواجهة ليغانيس، ضمن الجولة الـ11 من الدوري الإسباني لكرة القدم، والتي انتهت لمصلحة ريال مدريد بخماسية نظيفة، بسبب بعض الآلام شعر بها في مباراة ويلز وكرواتيا، ولكن النادي الأبيض لم ينشر أي تقرير طبي عن حالة صاحب القميص رقم 11.

ونشرت صحيفة ماركا الإسبانية على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي تويتر، مقطع فيديو يظهر فيه جناح "المرينغي" داخل مطار مدريد، أثناء عودته من لندن، حيث رفض اللاعب التوقف رغم طلب والدة الطفل، التي كانت تلحق به قائلة: "رجاء، طفلي يحبك".

وانهالت التعليقات السلبية على اللاعب المنبوذ من قبل جماهير النادي المدريدي، الذي لطالما أثار الجدل بتصرفاته، سواء بسفره المفاجئ إلى لندن، وكذا تلميحه إلى رغبته في الرحيل.