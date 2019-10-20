شاهد.. كيف حلّق "نسر سورية" بـ"الجوهرة"

المصدر: محمد الحتو - دبي

حلّق نجم أهلي جدة والمنتخب السوري لكرة القدم عمر السومة في سماء ملعب "الجوهرة"، بعد أن سجل هدفاً عالميا بمرمى التعاون، الجمعة، ضمن الجولة السابعة من الدوري السعودي في المباراة التي انتهت أهلاوية 3-1، ليرتقي "الراقي" الى المركز الثالث برصيد 14 نقطة متأخر بفارق نقطة عن الوحدة الوصيف، وبخمس نقاط عن الهلال "المتصدر".



والملفت بهدف "نسر قاسيون" أنه اشترك في الدقيقة 67 من المواجهة عندما كانت النتيجة تشير إلى تقدم الأهلي بهدفين لهدف، وتحديداً لحظة حصول فريقه على خطأ من مسافة بعيدة خارج منطقة الجزاء، فتقدم لتنفيذ الكرة، وتمكن من تسجيل الهدف الثالث، على طريقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، إثر كرة صاروخية عبرت من الزاوية المقصية للمرمى وانفجرت في الشباك بمشهد لن يُمحى من ذاكرة عشاق كرة القدم.

ويحتل السومة وصافة هدافي الدوري السعودي بالمشاركة مع البرازيلي رومارينهو "الاتحاد"، والفرنسي غوميز "الهلال"، والمدغشقري ماستينور "العدالة"، فيما يتصدر الترتيب البرازيلي كارلوس إدواردو "الهلال".



ويمر النجم السوري بأفضل حالاته في الملاعب، لاسيما أن علاقة الحب بينه وبين الشباك مستمرة ليس مع فريقه فحسب وإنما مع منتخب بلاده بتألقه أخيراً خلال الجولات الثلاثة الماضية من التصفيات المزدوجة المؤهلة لمونديال 2022 وكأس آسيا 2023، إذ قاد سورية إلى صدارة المجموعة الأولى برصيد تسع نقاط على حساب الصين (7 نقاط)، كما يتزعم السومة هدافي التصفيات حتى الان بسبعة أهداف متفوقا على الهداف الإماراتي الفذ علي مبخوت بفارق هدف واحد.