بالفيديو.. لاعب يصدم مذيعة "على الهواء" والسبب كريستيانو رونالدو !

المصدر: محمد الحتو - دبي

نشر نادي مانشستر سيتي الإنجليزي على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مقطع فيديو لمدافعه الأوكراني ألكسندر زينتشنكو يحتفل بشكل "هستيري" بعد أن حجز منتخب بلاده مقعداً في نهائيات أمم أوروبا 2020 بعد الفوز المثير، بنتيجة 2-1، الاثنين الماضي، على حساب البرتغال بقيادة نجمها المخضرم كريستيانو رونالدو.



وعلق النادي الإنجليزي على الفيديو: "لن تتغير أليكسنر"، في إشارة إلى روحه المرحة وطريقته في الاحتفال خلف الكواليس، إذ ظهر النجم الأوكراني الشاب بحالة غير طبيعية في لقاءه مع إحدى المذيعات على الهواء مباشرة، ومن ثم في الاستوديو التحليلي لأحد القنوات الفضائية فيما غرق متابعوه في الضحك.. وتاليا الفيديو: