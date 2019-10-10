بالفيديو.. نجم تشيلسي ويليان يستمتع بإجازته في دبي

المصدر: معاذ كمبال- دبي

يبدو أن الإجازة الرائعة التي قضاها لاعب وسط فريق تشيلسي الإنجليزي، البرازيلي ويليان، في العام الماضي، كانت سبباً في عودته مجدداً إلى «دانة الدنيا» لتكرار تجربته الرائعة، إذ وصل ويليان منتصف الأسبوع إلى دبي لقضاء إجازة التوقف الدولي، بعد استبعاده من قائمة المنتخب البرازيلي التي تواجه السنغال ودياً.

وكان النجم البرازيلي قد زار دبي في العام الماضي خلال الفترة نفسها، واستمتع بالأجواء الرائعة لـ«دانة الدنيا» برفقة اسرته الصغيرة، ونشر اللاعب وقتها بعضاً من الصور له وهو يرتدي الزي الوطني (الكندورة)، كما نشر صورة أخرى وهو يقدم الحليب لصغير الدب برفقة زميله وقتها في الفريق، البرازيلي ديفيد لويز، المنتقل حديثاً إلى صفوف فريق ارسنال.

وقال ويليان عبر صحفته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أمس: «إنه لمن الرائع حقاً أن استقبل بعضاً من مشجعي فريقي تشلسي هنا في دولة الإمارات العربية المتحدة، أنا استمتع هذه الأيام بعطلتي في دبي، وأود أن أشكر الجميع على المودة التي طوقوني بها».

ووقع اختيار رابطة مشجعي تشلسي في الإمارات وهي رابطة معترف بها من قبل النادي الإنجليزي على عدد قليل من الأعضاء للحصول على فرصة لقاء اللاعب في مقر اقامته بإحدى الفنادق في دبي من أجل التقاط الصور التذكارية والحصول على توقيع اللاعب البرازيلي الذي يعد أحد أبرز أعمدة تشلسي في الوقت الحالي.

ويقضي البرازيلي وليان موسمه السابع في تشلسي وحقق العديد من الارقام الشخصية إذ إنه أول برازيلي يتجاوز حاجز الـ300 مباراة مع تشلسي في كل البطولات، كما أنه ثامن لاعب غير انجليزي لعباً للبلوز في تاريخ الدوري الإنجليزي برصيد 205 مباراة، وتوج مع الفريق بالدوري الإنجليزي مرتين والدوري الأوروبي وكأس الرابطة الإنجليزية وكأس الاتحاد الإنجليزي.

يذكر أن "دانة الدنيا" تستضيف في الفترة الحالية لاعب وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي، الدولي الفرنسي بول بوغبا الذي يتعافى من إصابة في القدم تسببت في استبعاده من تشكيلة الفريق في خمس مباريات من أصل 7، وسيبقى بوغبا في دبي حتى الأسبوع القادم قبل الالتحاق بتدريبات "الشياطين الحمر" استعداداً لمواجهة القمة أمام ليفربول.