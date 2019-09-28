بالفيديو.. لم يحضر إلى المدرجات فوجد مئات المشجعين على باب منزله!

المصدر: محمد الحتو - دبي

تداول مغردون مقطع فيديو إنساني لأنصار نادي الرجاء البيضاوي المغربي، صاحب الجماهيرية الجارفة إفريقياً وعربياً، يحتشدون بالمئات أمام منزل مشجع تخلف عن الحضور معهم لإحدى مباريات الفريق في الدوري المغربي بسبب إصابته بمرض السرطان.

وآزر مشجعو الرجاء زميلهم على طريقتهم الخاصة بالهتاف لفريقهم في الحي الذي يقطن فيه، وأظهر الفيديو المشجع المريض بحالة فرح واسعة وهو يطل عليهم من شرفة منزله ويشاركهم أهازيج الرجاء، في مشهد جماهيري غفير يعكس قيمة كرة القدم وتأثيرها في المجتمعات.

وتفاعل الحساب الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم على "تويتر" مع المشهد، وعلق على الفيديو: "شكرا جماهير الرجاء على اللفتة الجميلة".

ويتمتع نادي الرجاء بقاعدة جماهيرية عريضة، تقودها رابطة مشجعي "ألتراس غرين بويز"، و"إيغلز" ومجموعة "درب السلطان"، وتشكل الداعم الرئيس للفريق أينما حل محليا وإفريقيا.

ويزخر نادي الرجاء بإنجازات مهمة (11 دوري مغربي، 8 كأس العرش، و3 ألقاب دوري أبطال إفريقيا)، ويعتبر ثاني فريق إفريقي وأول فريق عربي يتأهل إلى نهائي بطولة كأس العالم للأندية التي استضافتها المغرب عام 2013 ، إذ واجه بطل أوروبا بايرن ميونيخ الألماني وحل وصيفا بعد خسارته بهدفين دون مقابل.