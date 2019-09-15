مانيه يقود ليفربول إلى «العلامة الكاملة»

المصدر: لندن - أ.ف.ب

قاد المهاجم السنغالي، ساديو مانيه، فريقه ليفربول، أمس، للحفاظ على انطلاقته المثالية بهدفين، قلب بهما تأخره أمام ضيفه نيوكاسل، ليضيف المصري محمد صلاح الثالث، ويؤمّن الريدز النتيجة بـ3-1، في المرحلة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وحقق ليفربول فوزه الخامس في خمس مباريات هذا الموسم، ليرفع رصيده في الصدارة إلى 15 نقطة، ويوسع الفارق عن بطل الموسمين الماضيين وصاحب المركز الثاني حالياً مانشستر سيتي.

ورفع كلٌّ من نجمي الفريق الأحمر، مانيه وصلاح رصيدهما من الأهداف هذا الموسم في الدوري الإنجليزي الممتاز إلى أربعة أهداف. وأعدّ هذا الفوز ليفربول بأفضل طريقة لبدء حملة الدفاع عن لقبه بطلاً لدوري أبطال أوروبا، عندما يحل ضيفاً، الثلاثاء المقبل، على نابولي الإيطالي في الجولة الأولى لمنافسات المجموعة الخامسة.

لكن الفريق الأحمر بدأ مباراته على ملعب أنفيلد بتعثر، وأتاح للهولندي يترو ويلمز افتتاح التسجيل لنيوكاسل (7) بتسديدة قوية. وجاء هدف السنغالي مانيه من أول محاولة للفريق الأحمر بين الخشبات الثلاث، وبتسديدة قوية أيضاً من داخل منطقة الجزاء (28).

وقلب الدولي السنغالي النتيجة في الدقيقة 40 لصالح فريق المدرب الألماني يورغن كلوب، بتسجيل هدف ثانٍ بعد كرة قطعها البرازيلي فيرمينو في منتصف ملعب نيوكاسل، تابعها مانيه في المرمى الخالي.

وفي الشوط الثاني، تمكن صلاح في الدقيقة 72 من تسجيل الهدف الثالث بعد مجهود فردي بدأ خارج المنطقة بتمريرة بالكعب من فيرمينو، أودع في نهايتها الكرة على يسار الحارس من مسافة قريبة.

وكاد صلاح يسجل هدفه الثاني، لكن دوبرافكا تدخل مجدداً، وأبعد محاولته القريبة، والتي جاءت أيضاً بعد تمريرة بالكعب من فيرمينو (87).

وحرمت راية التسلل مانيه الـ«هاتريك»، إذ ألغت هدفاً له قبل دقيقتين من صافرة النهاية، لوجود تسلل على فيرمينو صاحب التمريرة الحاسمة.



مانيه وصلاح سجلا حتى الآن في الدوري الإنجليزي 4 أهداف لكل لاعب.