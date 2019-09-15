زيدان: معاناة ريال مدريد حالياً سنجني ثمارها مستقبلاً

المصدر: مدريد - أ.ف.ب

قاد المهاجم الفرنسي، كريم بنزيمة، فريقه ريال مدريد إلى انتصاره الأول هذا الموسم على ملعب «سانتياغو برنابيو»، عندما سجل ثنائية في الفوز على ضيفه ليفانتي 3-2، أمس، في المرحلة الرابعة من الدوري الإسباني لكرة القدم، التي شهدت الظهور الرسمي الأول للبلجيكي إدين هازارد مع النادي الملكي.

وسجل بنزيمة ثنائيته في الدقيقتين 25 و31، قبل أن يعزز البرازيلي كاسيميرو بالهدف الثالث (40)، فيما سجل بورخا مايورال (49)، وغونثالو ميليرو (75)، هدفي ليفانتي.

ورفع بنزيمة غلته من الأهداف إلى أربعة هذا الموسم فتصدر لائحة الهدافين، علماً بأن له تسعة أهداف من الـ12 الأخيرة لريال مدريد في برنابيو.

وأبدى مدرب ريال مدريد زين الدين زيدان ثقته بتحسن مستوى الفريق، مشيراً في المؤتمر الصحافي أمس إلى أنه لم يشأ الدفع ببعض اللاعبين، خصوصاً هازارد منذ البداية، كونه عائداً حديثاً من الإصابة، قائلاً إنه سيتحسن أكثر مع التدريب.

وعن المشكلات الدفاعية، التي كادت تكلفه التعادل أو حتى الهزيمة أمام ليفانتي، بعد أن كان متقدماً 3-صفر، قال «ذلك لا يقلقني، فمعاناتنا حالياً سنجني ثمارها مستقبلاً». وشدد على أنه من الطبيعي أن يجد الفريق معاناة في ظل التغييرات والغيابات العديدة، لكنه أبقى على تفاؤله بقدرة الفريق على التحسن أكثر في الفترة المقبلة.

وعاد الملكي إلى سكة الانتصارات، بعد تعادلين مخيبين أمام ضيفه بلد الوليد ومضيفه فياريال، فحقق الفوز الثاني على مضيفه سلتا فيغو في المرحلة الأولى، وارتقى إلى المركز الثاني برصيد ثماني نقاط خلف جاره أتلتيكو المتصدر.

وهو الفوز الأول لريال على ليفانتي في سانتياغو برنابيو منذ موسمين، حيث تعادل 1-1 موسم 2017-2018، وخسر 1-2 الموسم الماضي.

وبدا ريال مدريد في طريقه إلى تحقيق فوز سهل عندما تقدم بثلاثية نظيفة في الشوط الأول بعد أداء جيد من لاعبيه، لكن ليفانتي ظهر بوجه مغاير في الشوط الثاني وسجل هدفين، وكان قريباً من إدراك التعادل في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع، مستغلاً الأخطاء الدفاعية للاعبي النادي الملكي، والتغييرات التي أجراها مدربه الفرنسي زين الدين زيدان، الذي أخرج القائد سيرجيو راموس وكاسيميرو للدفع بالبرازيلي إيدر ميليتاو وهازارد (60)، ترقباً للقمة المرتقبة الأربعاء المقبل ضد سان جرمان الفرنسي، في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى في دوري أبطال أوروبا.

وكاد هازارد، الذي شارك رسمياً للمرة الأولى منذ انتقاله من تشلسي الإنجليزي، بعد تعافيه من إصابة في الفخذ تعرض لها بفترة التحضير للموسم الجديد، يترك بصمته من تسديدتين قويتين من داخل المنطقة، تصدى لهما الحارس فرنانديز.

وانتظر ريال مدريد الدقيقة 25 لافتتاح التسجيل، عبر بنزيمة برأسية من مسافة قريبة، إثر تمريرة عرضية من داني كارفاخال (25).

وعزز بنزيمة بالهدف الثاني، عندما تلقى كرة من الدولي الكولومبي خاميس رودريغيز داخل المنطقة، فهيأها لنفسه قبل أن يسددها زاحفة على يمين الحارس (31).

وأضاف الريال الثالث من هجمة منسقة أنهاها كاسيميرو غير المراقب بيسراه داخل المرمى، بعد تمريرة من البرازيلي فينيسيوس جونيور (40).

ونجح ليفانتي في تقليص الفارق، مطلع الشوط الثاني، عبر المهاجم بورخا مايورال (49). وقلص ليفانتي الفارق عبر غونثالو ميليرو بضربة رأسية من مسافة قريبة إثر تمريرة عرضية من خوسيه كومبانيا (75). وأنقذ كورتوا مرماه من هدف التعادل، بإبعاده رأسية للمدافع روبن فيزو من باب المرمى (90+1).

بنزيمة سجل 4 أهداف هذا الموسم، وتسعة في آخر 12 مباراة مع ريال مدريد.