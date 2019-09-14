محمد صلاح ينهي أزمته مع ماني بفيديو كوميدي في حضور “بابا كلوب”

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

نشر نجم فريق ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، على حساباته الخاصة بموقعي "إنستغرام" و"تويتر"، فيديو ساخر لطفلين يتعانقان، مع تركيب وجهي صلاح وماني فوق وجهيهما، وذلك في حضور المدرب الألماني يورغن كلوب، وجاء الفيديو كأول تعقيب من صلاح على الواقعة التي حدثت بين اللاعبين مؤخراً، التي تداولتها وسائل الإعلام العالمية بكثافة في الأسابيع الماضية، متوقعة أن تتطور الأزمة بين النجمين.

واستخدم صلاح خاصية تركيب الوجه على فيديو الطفلين، الذي انتشر في الأيام السابقة بشكل كبير على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث ظهر فيه صديقان صغيران وهما يتعانقان بعد غياب، وقد حقق المقطع المصور مشاهدات بالملايين على مختلف منصات التواصل الاجتماعي، وحظي بإشادة واسعة وتعليقات إيجابية، الأمر الذي دفع إلى انتشار التعديلات على الفيديو، ومنها فيديو صلاح الأخير.

وأعاد ماني نشر الفيديو الذي وضعه صلاح، على حسابه الخاص بـ"إنستغرام"، ليؤكد لجماهير ليفربول أن الأمور على ما يرام بين النجمين، وسيلتقي النجمان للمرة الأولى بعد الخلاف، في مباراة ليفربول أمام نيوكاسل السبت، على ملعب "أنفيلد"، في المرحلة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.